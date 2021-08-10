Відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво розповів, чому ховає від сторонніх очей своє особисте життя

Як передає Politeka.net, в Instagram чоловік опублікував фото з авто, засвітивши стрункі жіночі ніжки, які лежали на ньому. Ектор вирішив пролити світло на те, чому про його особисте життя нічого невідомо.

"Що я відповідаю, коли мене запитують про особисте життя? Довго думав, чи ділитися з вами думками на цю тему. Думаю, багато хто помітив, що я практично ніколи не говорю про своє особисте життя. Я колись обпікся тим, що не приховав відносин, було дуже багато бруду і пліток, це погано позначилося на них і ми розійшлися, - зізнався Ектор.

За словами чоловіка, його публічність заважає йому будувати відносини і бути щасливим. Він підкреслив, що більше не виставляє особисте на публіку, а береже довіру і відносини від зайвих очей.

У коментарях шанувальники підтримали Ектора.

"Головне, що ви щасливі!", "Фотка-шикарна. А про публічність ви все правильно сказали)", «Від щирого серця бажаю вам щастя», «Правильно, свою кохану потрібно ховати від усіх», - пишуть люди.

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