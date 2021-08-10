Известный ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал, почему прячет от посторонних глаз свою личную жизнь

Как передает Politeka.net, в Инстаграм мужчина опубликовал фото из авто, засветив стройные женские ножки, которые лежали на нем. Эктор решил пролить свет на то, почему о его личной жизни ничего неизвестно.

«Что я отвечаю, когда меня спрашивают о личной жизни? Долго думал, делиться ли с вами мыслями на эту тему. Думаю, многие заметили, что я практически никогда не говорю о своей личной жизни. Я когда-то обжегся тем, что не скрыл отношений, было очень много грязи и сплетен, это плохо сказалось на них и мы расстались», - признался Эктор.

По словам мужчины, его публичность мешает ему строить отношения и быть счастливым. Он подчеркнул, что больше не выставляет личное на публику, а бережет доверие и отношения от лишних глаз.

В комментариях поклонники поддержали Эктора.

«Главное, что вы счастливы!», «Фотка – шикарна. А про публичность Вы все правильно сказали)», «От всей души желаю вам счастья», «Правильно, свою любимую нужно прятать от всех», - пишут люди.

Напомним, что Хименес-Браво удивил заявлением после кадров в трусах: «Ради вас…».

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