Відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав свою собаку і її нову любов
Як повідомляє Politeka.net, відомий ресторатор, шоумен і незмінний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво завоював цілу армію українських шанувальників, яких тепер часто радує яскравими публікаціями в своєму Instagram.
Так, цього разу Ектор поділився кумедними кадрами зі своєю улюбленою собакою Лупітою, а також показав, з ким йому доводиться тепер її ділити. Виявилося, що Лупіта зустріла нову любов, і тепер проводить час з новим другом.
"Лупіта даремно час не втрачає: відразу знайшла любов", - забавно підписав сторіс Хіменес-Браво. У ролику, який він показав можна побачити темну собаку Лупіту і її нового рудого бойфренда. Тварини грають і граються, не помічаючи камери.
Лобода після гучної заяви про повернення на батьківщину, розкрила, що чекає українців: "Я вперше..."
Техногенна катастрофа в українському місті: людям забороняють відкривати крани
Сердючку закидали яйцями після концерту, Данилко розкрив, що було потім: "Виявляється, їм за це дали..."
Переможниця "Холостяка" Анна Богдан похвалилася новою подорожжю з Заливако: "Ми тут задумалися, може..."
Юсипчук після витівки з ексучасницею "Холостяка" заінтригував появою з відомою блондинкою: "Знову весілля?"
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив ковдру і показав, з ким прокидається в одному ліжку: "Додає енергії".
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче".
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво засвітив двох красунь, з якими розважається у вихідний: кадри ідилії.