Відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво показав свою собаку і її нову любов

Як повідомляє Politeka.net, відомий ресторатор, шоумен і незмінний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво завоював цілу армію українських шанувальників, яких тепер часто радує яскравими публікаціями в своєму Instagram.

Так, цього разу Ектор поділився кумедними кадрами зі своєю улюбленою собакою Лупітою, а також показав, з ким йому доводиться тепер її ділити. Виявилося, що Лупіта зустріла нову любов, і тепер проводить час з новим другом.

"Лупіта даремно час не втрачає: відразу знайшла любов", - забавно підписав сторіс Хіменес-Браво. У ролику, який він показав можна побачити темну собаку Лупіту і її нового рудого бойфренда. Тварини грають і граються, не помічаючи камери.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розкрив ковдру і показав, з ким прокидається в одному ліжку: "Додає енергії".

Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче".

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво засвітив двох красунь, з якими розважається у вихідний: кадри ідилії.