Знаменитий шеф-кухар і телеведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про те, як вперше потрапив в Україну

Суддя і ведучий популярного шоу "Майстер Шеф" опублікував нову частину історій про своє життя в Instagram, пише Politeka.net. У ній Ектор згадав, як вперше опинився України після життя і роботи в Росії.

"Я думав, що якщо у мене є досвід з Росією, то і в Україні буде ок. але не все так просто, виявилося я потрапив зовсім в іншу країну", - зізнався шоумен.

Він розповів, що вперше відвідав Київ ще коли працював у російському Санкт-Петербурзі. Тоді шеф-кухарю дуже сподобалася українська столиця, і він захотів коли-небудь туди перебратися. Відповідний шанс випав Ектору через 4 роки, коли йому запропонували попрацювати в Київському «Інтерконтиненталі».

"Перші 3 місяці я був у захваті від міста, приїхав, мені подобалася цивілізація і клімат... Росія і Україна дуже несхожі, я тоді помилився", - поділився спогадами шеф-кухар.

Ектор розповів, що пізніше у нього виник конфлікт з власником «Інтерконтиненталю», і він захотів кинути все і повернутися в Канаду, де спочатку і почалася його кар'єра.

"Але бажання залишитися і зробити ще щось для України перевищувало, і я залишився, і працював далі. Пізніше відкрився кастинг на Майстер Шеф, і я вирішив на нього піти ... якщо ви думаєте, що мене відразу взяли, то це не так", - додав шеф-кухар.

Однак, історію про своє потрапляння на» Майстер Шеф " він пообіцяв розповісти пізніше.

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