Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав себе в юності і розповів про складні стосунки з батьками
Як передає Politeka.net, архівний знімок він розмістив у себе в Instagram.
Ектор розповів, що він виховувався в сім'ї, де було троє дітей, і він – наймолодший.
"Моя сестра Клаудія, середня дитина, завжди була дуже близька зі мною. Зараз вона працює в IT.
Старший брат Карлос, він був приклад для мене і всієї родини", - написав ресторатор.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Винник і його "таємна дружина" злилися в романтичному танці під хіт Тіни Кароль, відео: "Як же красиво"
Саніна з The Hardkiss в прозорих велосипедках вразила надто довгою косою: "Ох, яка..."
Трагічно обірвалося життя молодого українця в Польщі: вдома його чекала вагітна дружина
Дан Балан після скандалу Кароль в Одесі приїхав туди з двома блондинками: "Я б теж хотіла"
Чоловік зізнався, що батьки не сприймали його всерйоз, вони хотіли, щоб він пішов вчитися на архітектора, щоб отримати престижну професію і багато заробляти.
Однак Ектор вирішив по-іншому і пішов вчитися на художника. Через те, що син пішов наперекір батькові, Їхні стосунки дуже зіпсувалися.
"Мій батько був жорсткий, але харизматична людина" гаряча " кров, все повинно бути так, як сказати він. У нього був свій бізнес-магазин Електронік в різне місто", - розповів кулінар.
Надалі з'ясувалося, що батько Ектора жив на три сім'ї. Він кожну забезпечував, але саме їхній родині діставалося найменше грошей.
Після цього відносини між Ектором і батьком остаточно зіпсувалися і Хіменес-Браво почав старанно працювати, щоб жити так, як хочеться йому.
"У 16 років я пішов з дому, працювати посудомийником і багато працював, щоб забезпечити себе і стати незалежний.
Так і вийшло, працювати Це моє хобі, я дуже працьовитий і я зробити все, щоб зараз бути незалежний і мати, що хочу.
Розкажіть, у вас теж був складний відносин з батьків? Чому?» ,- написав ресторатор.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво без сорому показав свої холостяцькі апартаменти: "як дитячий сад, але...".
Ще Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво більше не спить один і світиться від щастя: "Так добре...".
Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво показав кадри з місця великої пожежі в Києві: що сталося.