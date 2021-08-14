Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав себе в юності і розповів про складні стосунки з батьками

Як передає Politeka.net, архівний знімок він розмістив у себе в Instagram.

Ектор розповів, що він виховувався в сім'ї, де було троє дітей, і він – наймолодший.

"Моя сестра Клаудія, середня дитина, завжди була дуже близька зі мною. Зараз вона працює в IT.

Старший брат Карлос, він був приклад для мене і всієї родини", - написав ресторатор.

Чоловік зізнався, що батьки не сприймали його всерйоз, вони хотіли, щоб він пішов вчитися на архітектора, щоб отримати престижну професію і багато заробляти.



Однак Ектор вирішив по-іншому і пішов вчитися на художника. Через те, що син пішов наперекір батькові, Їхні стосунки дуже зіпсувалися.

"Мій батько був жорсткий, але харизматична людина" гаряча " кров, все повинно бути так, як сказати він. У нього був свій бізнес-магазин Електронік в різне місто", - розповів кулінар.

Надалі з'ясувалося, що батько Ектора жив на три сім'ї. Він кожну забезпечував, але саме їхній родині діставалося найменше грошей.

Після цього відносини між Ектором і батьком остаточно зіпсувалися і Хіменес-Браво почав старанно працювати, щоб жити так, як хочеться йому.

"У 16 років я пішов з дому, працювати посудомийником і багато працював, щоб забезпечити себе і стати незалежний.

Так і вийшло, працювати Це моє хобі, я дуже працьовитий і я зробити все, щоб зараз бути незалежний і мати, що хочу.



Розкажіть, у вас теж був складний відносин з батьків? Чому?» ,- написав ресторатор.

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