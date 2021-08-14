Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал себя в юности и рассказал о сложных отношениях с родителями

Как передает Politeka.net, архивный снимок он разместил у себя в Инстаграм.

Эктор рассказал, что он воспитывался в семье, где было трое детей, и он – самый младший.

«Моя сестра Клаудия, средний ребенок, всегда была очень близка со мной. Сейчас она работать в IT.

Старший брат Карлос, он был пример для меня и всей семьи», - написал ресторатор.

Мужчина признался, что родители не воспринимали его всерьез, они хотели, чтобы он пошел учиться на архитектора, чтобы получить престижную профессию и много зарабатывать.



Однако Эктор решил по-другому и пошел учиться на художника. Из-за того, что сын пошел наперекор отцу, их отношения очень испортились.

«Мой отец был жесткий, но харизматичный человек “горячая” кровь, все должно быть так, как сказать он. У него был свой бизнес — магазин электроник в разный город», - рассказал кулинар.

В последствии выяснилось, что отец Эктора жил на три семьи. Он каждую обеспечивал, но именно их семье доставалось меньше всего денег.

После этого отношения между Эктором и отцом окончательно испортились и Хименес-Браво начал усердно работать, чтобы жить так, как хочется ему.

« В 16 лет я ушел из дом, работать посудомойщик и много работал, чтобы обеспечить себя и стать независимый.

Так и вышло, работать это мой хобби, я очень трудолюбивый и я сделать все, чтобы сейчас быть независимый и иметь, что хочу.



Расскажите, у вас тоже был сложный отношений с родител? Почему?», - написал ресторатор.

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