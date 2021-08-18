Несколько дней назад судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился некоторыми подробностями из личной жизни, засветив ножки любимой

Как пишет Politeka.net, несмотря на необычайную публичность 49-летнего ресторатора и бессменного судьи популярного украинского шоу "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво, о его личной жизни известно очень мало.

Недавно в своем Instagram Хименес-Браво опубликовал фото с авто, засветив стройные женские ножки, которые лежали на нем. Эктор объяснил, что не хочет выставлять личную жизнь на публику, потому что уже имел горький опыт.

Позже Эктор также рассказал, что больше не спит сам и каждое утро готовит завтраки на двоих – себе и любимой. В сети стали активно обсуждать личную жизнь ресторатора. Кое-кто даже предположил, что загадочной возлюбленной Эктора может быть Ольга Мартыновская, которая победила в 3 сезоне шоу "Мастер Шеф". После участия в проекте карьера Ольги пошла в гору, она работала шеф-поваром в Париже, была судьей шо "Мастер Шеф.Профессионалы" и даже открыла первую Украинскую кулинарную академию.

"Мне кажется это Олине ноги, она их по-дружески забросила, устала от съемок 😂 ", "я тоже подумала что это Олине ножки 🤩 ", "теперь смотрим луки Оли, есть ли у нее такое розовое платье", "от всей души желаю вам счастья 🤗, вы очень хороший человек😊жду с нетерпением "Мастер шеф" 😉🤗💓", - пишут в сети.

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