Відомий ресторатор та кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів про пожежу поблизу знімального майданчика

Як пише Politeka.net, 49-річний талановитий кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво прославився в Україні не тільки як ресторатор, а ще й як суддя популярного кулінарного шоу "Мастер Шеф Україна".

Попри загружений графік, Хіменес браво часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Цього разу в своєму Instagram ресторатор запропонував фанатам відгадати, що з ним сталося цього разу та виклав опитування. Серед можливих варіантів були: зустріч з шанувальницею, штраф, купівля квитка на відпочинок та пожежа, який і виявився правильним варіантом.

Пізніше у stories Хіменес-Браво розповів, що в будинку поблизу знімального майданчика сталося загоряння, тому усю знімальну групу та учасників довелося екстрено евакуювати. Ектор навіть зауважив, що не встиг одягнути футболки.

"Так, в будинку біля знімального майданчика була пожежа, тому всю нашу команду довелося евакуювати. На щастя, пожежники приїхали на місце події дуже швидко та все загасили. У будинку все добре", - розповідає Ектор.

За словами ресторатора, вони зможуть продовжувати зйомки без проблем.

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