Известный ресторатор и кулинар Эктор Хименес-Браво рассказал о пожаре вблизи съемочной площадки

Как пишет Politeka.net, 49-летний талантливый повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво прославился в Украине не только как ресторатор, а еще и как судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф Украина".

Несмотря на загруженный график, Хименес браво часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. На этот раз в своем Instagram ресторатор предложил фанатам отгадать, что с ним произошло на этот раз и выложил опрос. Среди возможных вариантов были: встреча с поклонницей, штраф, покупка билета на отдых и пожар, который и оказался правильным вариантом.

Позже в stories Хименес-Браво рассказал, что в доме вблизи съемочной площадки произошло возгорание, поэтому всю съемочную группу и участников пришлось экстренно эвакуировать. Эктор даже заметил, что не успел одеть футболки.

"Так, в доме возле съемочной площадки был пожар, поэтому всю нашу команду пришлось эвакуировать. К счастью, пожарные приехали на место происшествия очень быстро и все потушили. В доме все хорошо", - рассказывает Эктор.

По словам ресторатора, они смогут продолжать съемки без проблем.

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