Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво отримав несподівану пропозицію від співачки Слави Камінської

З 2011 року в Україні виходить шоу "Майстер Шеф", беззмінним суддею якого став Ектор Хіменес-Браво, пише Politeka.net.

У проекті за час існування взяли участь безліч простих людей, а зараз виходить сезон з зірками шоу-бізнесу. Артисти, моделі, телеведучі та інші українські знаменитості демонструють свої кулінарні здібності у двох командах - червоних і синіх.

Цього разу в проекті засвітилися співачка Слава Камінська, гімнастка Анна Різатдінова, діджей Анастасія Кумейко.

В анонсі розповіли на що підуть учасниці, щоб "спокусити" гостя програми, колишнього героя шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія. А для цього потрібно навчитися готувати.

Пізніше на кадрах Хіменес-Браво пробує страву і кричить: "Смачно!", а Камінська у відповідь посміхається, і несподівано зробила йому пропозицію: "Екторе, будьте моїм чоловіком!".

Зазначимо, в цьому сезоні взяло участь безліч українських зірок. Зокрема, Джамала, Оля Полякова, Аліна Гросу, Олег Скрипка, Павло Зібров, Наталія Могилевська, Юрій Ткач та інші.

Крім Ектора і запрошених гостей судить команди і гуморист Дмитро Танкович.

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