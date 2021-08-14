Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво получил неожиданное предложение от певицы Славы Каминской

С 2011 года в Украине выходит шоу "Мастер Шеф", бессменным судьей которого стал Эктор Хименес-Браво, пишет Politeka.net.

В проекте за время существования взяли участие множество простых людей, а сейчас выходит сезон со звездами шоу-бизнеса. Артисты, модели, телеведущие и другие украинские знаменитости демонстрируют свои кулинарные способности в двух соперничающих командах - красных и синих.

В этот раз в проекте засветились певица Слава Каминская, гимнастка Анна Ризатдинова, диджей Анастасия Кумейко.

В анонсе рассказали на что пойдут участницы, чтобы "соблазнить" гостя программы, бывшего героя шоу "Холостяк" Иракли Макацария. А для этого нужно научиться готовить.

Позже на кадрах Хименес-Браво пробует блюдо и кричит: "Вкусно!", а Каминская в ответ улыбается, и неожиданно сделала ему предложение: "Эктор, будьте моим мужем!".

Отметим, в этом сезоне приняло участие множество украинских звезд. В частности, Джамала, Оля Полякова, Алина Гросу, Олег Скрипка, Павел Зибров, Наталья Могилевская, Юрий Ткач и другие.

Кроме Эктора и приглашенных гостей судит команды и юморист Дмитрий Танкович.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился

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