Прославленный кулинар, судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво зацепил украинцев неожиданным откровением о жизни в нашей стране
Так, 49-летний шеф-повар с колумбийскими корнями вот уже 11 лет живет в Украине. Эктор открыл здесь несколько своих ресторанов и стал судьей популярного кулинарного шоу, а недавно получил, наконец, украинское гражданство.
В своем новом посте в Инстаграм Хименес-Браво разоткровенничался о достоинствах и недостатках украинцев, передает Politeka.net.
"Украинцы очень талантливые. Они креативные, допытливые и ответственные. Они обожают путешествовать, пробовать новое и экспериментировать. Это очень близко мне, я тоже люблю путешествовать. Но здесь есть и другая сторона. Им быстро все надоедает, они хотят получить больше за свои деньги, потому что тяжелее их зарабатывают, чем люди на Западе. Украинцы, к сожалению, не ценят свои традиции (очень часто), свою кухню и ищут новые вкусы. Так, в Украине много роллов, пицц, бургеров, кальянов, фастфудов, но мало хорошей украинской кухни", - заявил Эктор.
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Шеф-повар объяснил, почему ему, порой, сложно работать с украинцами.
"Все хотят быть главными, руководителями, но не хотят трудиться и не хотят просто работать руками. Они забывают о счастье простой профессии. Еще украинцы не могут мотивировать себя сами, их нужно постоянно поддерживать и мотивировать", - добавил он.
При этом судья "МастерШеф" уверен, что украинцы - удивительный народ, с которым никогда не соскучишься.
Пользователи согласились с Хименес-Браво:
"Да, Эктор, вы правы: всё выше написанное соответствует действительности. Особенно, что у каждого украинца на всё есть своё мнение;)"
"О да! В яблочко😍"
"Да, Эктор Вы очень четко увидели душу украинцев. Все написаное верно на 100 процентов"
Ранее Politeka писала, что Эктора Хименеса-Браво экстренно эвакуировали со съемочной площадки: первые подробности ЧП.
Напомним, что Хименес-Браво из " Мастер Шеф "показал, как ему удалось похудеть:" вторая степень ожирения...".
A еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво с "Мастер Шеф" показал себя в юности и выдал горькую правду об отце: "В 16 лет я ушел из дома".