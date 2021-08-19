Відомий шеф-кухар і головний суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про свій від'їзд
Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є знаменитим шеф-кухарем і ресторатором. В Україні він прославився завдяки шоу "МастерШеф", де 11 сезонів залишається незмінним головним суддею. Ектор активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новими рецептами у себе в блозі.
Цього разу шеф-кухар розповів на своїй сторінці в Instagram новину. Як відомо, зараз проходять зйомки 11 сезону програми "МастерШеф".
Ектор оголосив, що після зйомок він їде з України.
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"Я їду в Канаду. Чому я їду в Канаду? Там мій дім. Через пандемію Я не був у своєму будинку два роки. І потрібно мені туди.", розповів Ектор.
Також шеф-кухар заінтригував своїх шанувальників і видав секрет про новий проект.
"І секрет: у мене є дуже цікавий проект. Я знаю в Канаді є дуже багато українців, і я хочу щоб вони спробували, що я готую."
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