Известный шеф-повар и главный судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал о своём отъезде

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является знаменитым шеф-поваром и ресторатором. В Украине он прославился благодаря шоу "МастерШеф", где 11 сезонов остается неизменным главным судьей. Эктор активно ведет социальные сети и радует поклонников новыми рецептами у себя в блоге.

На этот раз шеф-повар рассказал на своей странице в Инстаграм новость. Как известно, сейчас проходят съемки 11 сезона программы "МастерШеф".

Эктор объявил, что после съемок он уезжает из Украины.

"Я еду в Канаду. Почему я еду в Канаду? Там мой дом. Из-за пандемии я не был в своём доме два года. И нужно мне туда.", рассказал Эктор.

Также шеф-повар заинтриговал своих поклонников и выдал секрет о новом проекте.

"И секрет: у меня есть очень интересный проект. Я знаю в Канаде есть очень много украинцев, и я хочу чтобы они попробовали, что я готовлю."

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