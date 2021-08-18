Главный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как снимается программа, и куда деваются блюда после съемок
Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является популярным украинским ведущим шоу "Мастер Шеф" и ресторатором. Он активно ведет социальные сети и делится рецептами в своем блоге.
На этот раз Эктор поделился новыми Инстаграм-сториз. Он предложил поклонникам задать вопросы относительно программы "Мастер Шеф". Сначала Эктор рассказал о том, что каждый выпуск снимают несколько дней, и именно поэтому часто можно услышать от участников, что наступил новый день.
Поклонники шоу спросили у Эктора, пробуют ли судьи уже холодные блюда, и если нет, то как успевают.
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"Когда как получается. Иногда нужно немного подождать, а иногда пробуем сразу после приготовления", заявил судья "МастерШеф"
Также фанаты заинтересовались вопросом, куда деваются блюда после того, как судьи его попробуют.
"Все блюда, которые все судьи попробовали после конкурса, и это блюдо трогали поэтому это невозможно для других людей, это не будет правильно", рассказал шеф-повар.
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