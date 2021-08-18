Декілька днів тому суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився деякими подробицями з особистого життя, засвітивши ніжки коханої

Як пише Politeka.net, попри надзвичайну публічність 49-річного ресторатора та незмінного судді популярного українського шоу "Мастер Шеф" Ектора Хіменеса-Браво, про його особисте життя відомо дуже мало.

Нещодавно у своєму Instagram Хіменес-Браво опублікував фото з авто, засвітивши стрункі жіночі ніжки, які лежали на ньому. Ектор пояснив, що не хоче виставляти особисте життя на загал, бо вже мав гіркий досвід.

Пізніше Ектор також розповів, що більше не спить сам і кожного ранку готує сніданки на двох – собі та коханій. У мережі стали активно обговорювати особисте життя ресторатора. Дехто навіть припустив, що загадковою коханою Ектора може бути Ольга Мартиновська, яка перемогла у 3 сезоні шоу "Мастер Шеф". Після участі в проєкті кар’єра Ольги пішла в гору, вона працювала шеф-кухарем в Парижі, була суддею шо "Мастер Шеф.Професіонали" та навіть відкрила першу Українську кулінарну академію.

"Мені здається це Оліні ноги, вона їх по-дружньому закинула, втомилася від зйомок 😂", "Я теж подумала що це Оліні ніжки 🤩", "Тепер дивимося луки Олі, чи є у неї таке рожеве плаття", "Від щирого серця бажаю вам щастя 🤗ви дуже хороша людина 😊 чекаю з нетерпінням "Мастер шеф"😉🤗💓", - пишуть у мережі.

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