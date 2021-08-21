У мережі з'явився яскравий анонс нового 11 сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф"

Як повідомляє Politeka.net, на офіційному YouTube-каналі популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" опублікували яскравий відеоанонс нового сезону програми. Судячи з ролика, глядачів чекають захоплюючі випуски, враховуючи несподіваних учасників-аматорів. Вже відомо, що прем'єра 11 сезону відбудеться 28 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

В анонсі розкрили деякі подробиці про учасників нового сезону. Так, серед інших за звання кращого кулінара країни буде змагатися танцюрист опери, модель і навіть гравець в покер. Треба сказати, що дівчина-модель з татуюваннями викликала бурхливу реакцію у головного члена журі шоу Ектора Хіменеса-Браво, він вигукнув: "А вас знаю".

"За підсумками кастингу залишиться двадцятка кращих кулінарів, якій належить пройти понад п'ятдесят індивідуальних і командних конкурсів, щоб поборотися за головний приз і заповітне звання «МастерШеф»", - йдеться в повідомленні на сайті телеканалу СТБ.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво після пожежі зізнався, що готується до від'їзду з країни: "Через пандемію...".

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