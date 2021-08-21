В сети появился яркий анонс нового 11 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф"

Как сообщает Politeka.net, на официальном YouTube-канале популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" опубликовали яркий видеоанонс нового сезона программы. Судя по ролику, зрителей ожидают увлекательные выпуски, учитывая неожиданных участников-аматоров. Уже известно, что премьера 11 сезона состоится 28 августа (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В анонсе раскрыли некоторые подробности об участниках нового сезона. Так, среди прочих за звание лучшего кулинара страны будет состязаться танцор оперы, модель и даже игрок в покер. Надо сказать, что девушка-модель с татуировками вызвала бурную реакцию у главного члена жюри шоу Эктора Хименеса-Браво, он выкрикнул: "Я вас знаю".

"По итогам кастинга останется двадцатка лучших кулинаров, которой предстоит пройти более пятидесяти индивидуальных и командных конкурсов, чтобы побороться за главный приз и заветное звание «МастерШеф»", - говорится в сообщении на сайте телеканала СТБ.

Напомним, Эктор Хименес-Браво после пожара признался, что готовится к отъезду из страны: "Из-за пандемии...".

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