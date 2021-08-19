На данный момент проходят съемки популярного телешоу "МастерШеф", стало известно когда зрители увидят новый сезон

Как передает Politeka.net, съемки 11-ого сезона популярного шоу "МастерШеф" подходят к концу. Недавно, неизменный главный судья шоу Эктор Хименес-Браво рассказал о том, что съемки проекта прервались. Как оказалось, всю съемочную группу и участников эвакуировали из здания из-за пожара в соседнем доме.

На этот раз Эктор поделился новостью на своей странице в Инстаграм. На снимке Эктор и остальные судьи проекта, а именно Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Шеф-повар добавил, что съемки шоу снова возобновлены и они уже близятся к концу.

Также Эктор рассказал про участников и кто будет победителем: "Мне чуть-чуть грустно потому что каждый участник каждого сезона они как семья...Скоро будет Суперфинал и кто будет победителем я не знаю. Нужно смотреть, осталось 10 дней и не знаю кто выиграет".

Также, на сайте телеканала СТБ сообщили о том, что премьера нового сезона "МастерШеф" состоится уже 28 августа. По итогам кастинга останется 12 лучших участников, которые сразятся за главный приз и звание "МастерШеф"

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