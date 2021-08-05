Победитель "МастерШеф-8" Иван Миланович признался, что покончил с кулинарией и вообще стал сыроедом

Как сообщает Politeka.net, известный повар, победитель "МастерШеф-8" Иван Миланович в интервью "КП в Украине", признался, что окончательно завязал с кулинарией, а сильной похудел от того, что перешел на сыроедение.

По словам парня, значимость еды немного переоценена, а когда он пришел к внутреннему балансу и гармонии с собой, то его вкусовые предпочтения сильно изменились. Иван стал сыроедом и это сильно сказалось на его внешности – парень сильно похудел.

"В любом случае, когда человек приходит в состояние баланса и гармонии, это видно и снаружи. И я очень рад, что народ замечает мои изменения - как я выгляжу, как я себя чувствую, как выражаюсь", - говорит Миланович.

Отметим, что этом интервью Иван также признался, что расстался с бывшей участницей шоу "Холостяк" Ольгой Толстых, и сейчас он один. "Я один, и это мой выбор. Мне комфортно. У меня пока другие приоритеты", - подытожил парень.

Напомним, Победитель "МастерШеф" раскрыл печальные подробности романа с участницей "Холостяка": "Уволили".

Как сообщала Politeka, Победитель "МастерШеф-8" полностью изменил свою жизнь, с кулинарией покончено: "Это не для меня".

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