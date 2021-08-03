Победитель проекта "МастерШеф-8" поделился подробностями своего романа с участницей "Холостяка" Олей Толстых

Об этом он рассказал в интервью «КП в Украине».

Иван Миланович признался, что девушка даже потеряла работу из-за этих отношений.

«Оля на тот момент была администратором на "МастерШеф". Мало того, ее уволили из канала, как только узнали, что у нас что-то наклевывается. В этой истории канал нам вставлял палки в колеса», - рассказал он.

Миланович утверждает, что их чувства были настоящими, и ни в коем случае, не пиаром, но они просто иссякли.

«Мы жили больше двух лет вместе. Года полтора назад эти отношения просто подошли к логическому завершению... В какой-то момент я убежал в одну сторону, Оля – в другую. Мы поняли, что дальше какого-то взаимодействия быть не может», - рассказал он.

Иван Миланович добавил, что его расставание с Олей Толстых было мирным. Они все объяснили друг другу и остались друзьями.

Сейчас победитель «МастерШеф» не состоит в любовных отношения, отмечая, что сам принял такое решение.

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