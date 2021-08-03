Победитель проекта "МастерШеф-8" поделился подробностями своего романа с участницей "Холостяка" Олей Толстых
Об этом он рассказал в интервью «КП в Украине».
Иван Миланович признался, что девушка даже потеряла работу из-за этих отношений.
«Оля на тот момент была администратором на "МастерШеф". Мало того, ее уволили из канала, как только узнали, что у нас что-то наклевывается. В этой истории канал нам вставлял палки в колеса», - рассказал он.
Галкин похвастался хозяйством Пугачевой и ошеломил откровением: «У нас в Одессе…»
Концерт ко Дню Независимости, будут ли выступать Кароль и Винник: "Билеты от 200 до..."
Новые ограничения на карантине, в Кабмине объявили о принятом решении: "Для вакцинированного населения..."
Печальное известие омрачило праздник в семье самой богатой певицы Украины Камалии: "Пожалуйста, помолитесь"
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
Миланович утверждает, что их чувства были настоящими, и ни в коем случае, не пиаром, но они просто иссякли.
«Мы жили больше двух лет вместе. Года полтора назад эти отношения просто подошли к логическому завершению... В какой-то момент я убежал в одну сторону, Оля – в другую. Мы поняли, что дальше какого-то взаимодействия быть не может», - рассказал он.
Иван Миланович добавил, что его расставание с Олей Толстых было мирным. Они все объяснили друг другу и остались друзьями.
Сейчас победитель «МастерШеф» не состоит в любовных отношения, отмечая, что сам принял такое решение.
Напомним, бросившая "Танці з зірками" Илона Гвоздева объявилась на Мастер Шеф: "Жду ваши ставки"
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
Также Politeka писала, что в "Мастер Шеф" поиздевались над Джамалой, Коляденко и другими звездами: "Деградирует Эктор"