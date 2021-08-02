Победитель проекта "МастерШеф-8" Иван Миланович завязал с кулинарией и кардинально изменил свою жизнь

По завершении шоу Миланович давал множество мастер-классов по всей стране и открыл свою кулинарную онлайн-школу. Однако сейчас Иван полностью посвятив себя духовным практикам. К тому же живет он сейчас на две страны – Украина и Индонезия (Бали). Подробностями он поделился в Интервью «КП в Украине».

«Я понимаю, что на сегодняшний день это не для меня. С тех пор как я закрыл кулинарную школу, ни разу не пошел работать на кухню. Это уже завершенная история в моей жизни», - рассказал Миланович.

Сейчас он стал коуч-тренером по медитации.

Иван Миланович отмечает, что это не было сиюминутным решением. Он к этому шел на протяжении лет восьми, хотя и не говорил об этом.

«Я начал получать много отзывов, что в мою кулинарную школу люди приходят не за готовкой, а получить заряд позитива, разрядки. Были истории, что кто-то выкарабкался из абсолютно депрессивных состояний, у кого-то прошли панические атаки и т.д. И в тот момент я стал переосмысливать то, что я делаю», - рассказал победитель «МастерШефа».

Также он отметил, что в течение трех лет он провел около 200 мастер-классов, на которых всегда был аншлаг, интерес к нему не угасал.

«Я осознал, что занимаюсь не кулинарией, а чем-то большим. Я ушел в изучение себя, медитации, духовного роста. Соответственно, начал это все дальше транслировать и передавать людям. И вот это приобрело тот вид, который есть на сегодняшний день», - поделился Иван Миланович.

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