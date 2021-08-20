Популярна українська співачка МamaRika та її зірковий чоловік брали участь у зйомках "Мастер Шеф. Селебріті"

Як пише Politeka.net, нещодавно у MamaRika (справжнє ім’я Анастасія Кочеткова) та її чоловіка-гумориста Сергія Середи народився первісток. Пара з головою поринула у турботи за малюком, про що часто розповідають у себе в Instagram. Ще будучи вагітною Настя з Сергієм знімалися у новому сезоні популярного шоу "Мастер Шеф. Селебріті". Тоді живіт співачки старанно приховували під одежею та кухонними халатами.

Однак, судячи по реакції шанувальників шоу на офіційній You Tube сторінці проєкту "Мастер Шеф", випуск із Середою та Кочетковою їм не дуже сподобався. Більшість глядачів розкритикували поведінку зіркової пари.

"Середа неадекват..🤦♀️ і це я ще ввічливо ❗ і дружинонька така ж. Біба та Боба", "Яка та МамаРіка прибабахана, той випадок: яке їхало, таке здибало...", "Яка неприємна ця мамаріка і її чоловік. склалося враження, що господиня вона ніяка і як жінка вульгарна. А ось Валентин з дружиною мілашки)) було приємно дивитися на них весь випуск))", "МамаРіка і її чоловік це один негатив. Вихованості ноль", "Мамаріка своїм гонором викликає огиду ((", "Мамаріка будучи вагітною і так матюкається на камеру що ледве запікувати встигали. Це огидно! А вчинок Сергія взагалі тупість! Їх сімейка склалася 👎", " Ектор абсолютно правильно сказав, що не можна так поводитися з їжею, оскільки багато людей в світі голодує ..", - пишуть під відео.

Рaніше Politeka писaлa, що MamaRika зізналася, коли "пошкодувала", що взяла чоловіка на пологи: "Вам зараз здасться...".

Нагадаємо, що співачка MamaRika, яка нещодавно стала мамою, розповіла про стосунки зі свекрухою: "Ми ще жодного разу..."

A ще Politeka повідомлялa, що MamaRika, яка нещодавно стала мамою, звернулася до українців за порадою: "Як з цим жити далі?".