Українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) і її чоловік, гуморист Сергій Середа другого серпня стали батьками. Співачка вирішила показати, як змінилося її тіло після пологів

Подружжя стало батьками зовсім недавно, пише Politeka.net. На щастя, пологи пройшли добре.

Варто зазначити, що під час вагітності зірці ставили діагноз гематому хоріона, через що існувала загроза викидня. Артистці потрібно було берегти себе, вона ізолювалася вдома в Одесі й намагалася не перенапружуватися.

Зараз у своєму Instagram Анастасія розповідає про життя з дитиною, а цього разу показала, як змінилося її тіло.

На фото зірка постала з животом і після пологів, блиснула стрункою талією. За словами Кочетової, кадри зроблені з різницею в тиждень. Артистка дала кілька порад, як повернути собі стрункість після вагітності.

Зокрема, MamaRika рекомендує не об'їдатися, дати собі час відійти від пологів, постійно носити післяпологовий бандаж (крім ночі).

За дві години пост зібрав майже 200 тисяч лайків і багато коментарів:

"А мені лікар сказав, що бандаж носити не потрібно після пологів. Потрібно дати органам опуститься (стати на свої місця) після пологів", " Реально крутецька 😍!", "Ти якщо відьма, то так і зізнайся 😂 а не здорове харчування і блаблабла)))".

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