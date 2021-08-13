Украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее муж, юморист Сергей Середа второго августа стали родителями. Певица решила показать, как изменилось ее тело после родов
Супруги стали родителями совсем недавно, пишет Politeka.net. К счастью, роды прошли хорошо.
Стоит отметить, что во время беременности звезде ставили диагноз гематому хориона, из-за чего существовала угроза выкидыша. Артистке нужно было беречь себя, она изолировалась дома в Одессе и старалась не перенапрягаться.
Сейчас в своем Инстаграм Анастасия рассказывает о жизни с ребенком, а в этот раз показала, как изменилось ее тело.
На фото звезда предстала с животом и после родов, сверкнула стройной талией. По словам Кочетовой, кадры сделаны с разницей в неделю. Артистка дала несколько советов, как вернуть себе стройность после беременности.
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В частности, MamaRika рекомендует не объедаться, дать себе время отойти от родов, постоянно носить послеродовый бандаж (кроме ночи).
За два часа пост собрал почти 200 тысяч лайков и много комментариев:
"А мне врач сказал, что бандаж носить не нужно после родов. Нужно дать органам опустится (стать на свои места) после родов", "Реально крутецкая 😍!", "Ты если ведьма, то так и признайся 😂 а не здоровое питание и блаблабла)))".
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