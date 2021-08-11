Популярная украинская певица MamaRika неделю назад родила первенца

Как пишет Politeka.net, чуть больше недели назад популярная исполнительница Анастасия Кочеткова, которая выступает под псевдонимом MamaRika, и ее звездный супруг, юморист Сергей Середа стали родителями. Певица родила Сергею сына и с головой окунулась в заботы за малышом, о чем рассказывает в своем Instagram.

Так, уставшая звезда рассказала поклонникам, с какими трудностями столкнулась в последнее время. По ее словам, у мальчика сбился график и он теперь просит есть каждый час, когда раньше ел через 2-3 часа. Из-за этого певица не успевает ничего сделать и очень устает. С чем это связано Настя сказать не может, поэтому спрашивает совета у поклонников.

"Если вы знаете, что с этим делать, то напишите", - просит MamaRika.

Кроме этого, певица отметила, что скоро у них первый осмотр у педиатра и Настя надеется, что врач скажет причину.

"Мы завтра едем на первый осмотр к педиатру и я надеюсь, что мы поймем, как нам с этим жить дальше, потому что сейчас я как веселый молочник. Мы уставшие, но счастливые", - пишет Настя.

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