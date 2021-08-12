Популярная украинская певица MamaRika чуть больше недели назад родила первенца, дала откровенное интервью

Украинская певица MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочеткова) вступила в брак со звездой "Лиги смеха", юмористом Сергеем Середой прошлого года. Пара сыграла свадьбу в Таиланде. А уже в августе этого года у супругов родился сын.

Еще до родов MamaRika дала откровенное интервью "23-59", в котором рассказала о своем счастливом детстве в общежитии в Червонограде, откуда родом, о разводе родителей, свадьбе с любимым Сергеем Середой в Таиланде на острове Панган и об отношениях с родителями мужа. Муж Кочетковой - Сергей Середа родился и вырос в Одессе. Из-за того, что родители супругов живут далеко друг от друга они очень редко видятся.

"Я очень рада, что сейчас семья Сергея стала моей семьей. Но мы еще ни разу не собирались вместе за одним столом, чтоб родители Сергея и мои родители. Я думаю, что с появлением нашего сына мы однозначно это исправим и наконец соберем всех вместе", - признается Настя.

Как известно, сейчас пара живет в Одессе, но MamaRika признается, что не привязывается к локации. Для нее дом там, где ее семья – муж, сын и собака, которого певица оставляла на свою свекровь, когда ездила на роды в Киев. Кочеткова призналась, что у нее очень теплые отношения с родителями мужа.

"Семья – это когда ты любишь, несмотря на разные взгляды на что угодно. Мне нравится, что наши мамы очень подружились, созваниваются, делятся между собой нашими новостями и часами висят на трубке", - говорит Настя.

Ранее Politeka писала, что MamaRika показала, что творилось на съемках "Мастер Шеф", курьезные кадры: "мы его прятали как могли...".

Напомним, что беременная MamaRika показала тело без лишней одежды и обратилась к украинцам: "У нас в семье...".

A еще Politeka сообщала, что MamaRika с мужем зажгли новорожденного сына и сделали признание: "Нашу беременность нельзя назвать "легким".