Популярна українська співачка MamaRika тиждень тому народила первістка

Як пише Politeka.net, трохи більше тижня тому популярна виконавиця Анастасія Кочеткова, яка виступає під псевдонімом MamaRika, та її зірковий чоловік, гуморист Сергій Середа стали батьками. Співачка народила Сергію сина та з головою поринула у турботи за малюком, про що розповідає у своєму Instagram.

Так, втомлена зірка розповіла шанувальникам, з якими труднощами зіткнулася останнім часом. За її словами, у хлопчика збився графік і він тепер просить їсти кожну годину, коли раніше їв через 2-3 години. Через це співачка не встигає нічого зробити й дуже втомлюється. З чим це пов’язано Настя сказати не може, тому питає поради в шанувальників.

"Якщо ви знаєте, що з цим робити, то напишіть", - просить MamaRika.

Окрім цього, співачка зазначила, що скоро у них перший огляд в педіатра й Настя надіється, що лікар скаже причину.

"Ми завтра їдемо на перший огляд до педіатра і я надіюся, що ми зрозуміємо, як нам з цим жити далі, тому що зараз я як веселий молочник. Ми втомлені, але щасливі", - пише Настя.

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