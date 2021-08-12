Популярна українська співачка MamaRika, яка трохи більше тижня тому народила первістка, дала відверте інтерв’ю

Українська співачка MamaRika (справжнє ім’я Анастасія Кочеткова) одружилася з зіркою "Ліги сміху", гумористом Сергієм Середою минулого року. Пара зіграла весілля у Таїланді. А вже в серпні цього року в подружжя народився син.

Ще до пологів MamaRika дала відверте інтерв’ю "23-59", у якому розповіла про своє щасливе дитинство в гуртожитку в Червонограді, звідки родом, про розлучення батьків, весілля з коханим Сергієм Середою в Таїланді на острові Панган та про стосунки із батьками чоловіка. Чоловік Кочеткової – Сергій Середа народився та виріс в Одесі. Через те, що батьки подружжя живуть далеко один від одного вони дуже рідко бачаться.

"Я дуже тішуся, що зараз родина Сергія стала моєю родиною. Але ми ще жодного разу не збиралися разом за одним столом, щоб батьки Сергія і мої батьки. Я думаю, що з появою нашого сина ми однозначно це виправимо і нарешті зберемо всіх докупи", - зізнається Настя.

Як відомо, зараз пара живе в Одесі, але MamaRika зізнається, що не прив’язується до локації. Для неї дім там, де її сім’я – чоловік, син та собака, якого співачка залишала на свою свекруху, коли їздила на пологи до Києва. Кочеткова зізналася, що у неї дуже теплі стосунки із батьками чоловіка.

"Родина – це коли ти любиш, незважаючи на різні погляди на будь-що. Мені подобається, що наші мами дуже потоваришували, зідзвонюються, діляться між собою нашими новинами і годинами висять на трубці", - каже Настя.

Рaніше Politeka писaлa, що MamaRika показала, що творилося на зйомках "Мастер Шеф", курйозні кадри: "Ми його ховали як могли...".

Нaгaдaємо, що вагітна MamaRika показала тіло без зайвого одягу і звернулася до українців: "У нас в сім’ї…".

A ще Politeka повідомлялa, що MamaRika з чоловіком засвітили новонародженого сина і зробили зізнання: "Нашу вагітність не можна назвати "легкою".