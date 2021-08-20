Популярная украинская певица Мамарика и ее звездный муж принимали участие в съемках "Мастер Шеф. Селебрити"

Как пишет Politeka.net, недавно в MamaRika (настоящее имя Анастасия Кочеткова) и ее мужа-юмориста Сергея Середы родился первенец. Пара с головой окунулась в заботы за малышом, о чем часто рассказывают у себя в Instagram. Еще будучи беременной Настя с Сергеем снимались в новом сезоне популярного шоу "Мастер Шеф. Селебрити". Тогда живот певицы старательно скрывали под одеждой и кухонными халатами.

Однако, судя по реакции поклонников шоу на официальной You Tube странице проекта "Мастер Шеф", выпуск со средой и Кочетковой им не очень понравился. Большинство зрителей раскритиковали поведение звездной пары.

" Середа неадекват..🤦‍♀️ и это я еще вежливо❗ и супруженька такая же. Биба и боба... ", "Какая эта Мамарика прибабаханая, тот случай: "яке їхало, таке здибало"...", "Какая неприятная эта мамарика и ее муж. сложилось впечатление, что хозяйка она никакая и как женщина вульгарная. А вот Валентин с женой милашки)) было приятно смотреть на них весь выпуск))", "Мамарика и ее муж это один негатив. Воспитанности ноль", "Мамарика своим гонором вызывает отвращение ((" , " Мамарика будучи беременной и так матерится на камеру что еле запечивать успевали. Это отвратительно! А поступок Сергея вообще тупость! Их семейка сложилась 👎", " Эктор абсолютно правильно сказал, что нельзя так обращаться с едой, так как много людей в мире голодает ..", - пишут под видео.

Ранее Politeka писала, что MamaRika призналась, когда "пожалела", что взяла мужа на роды: "Вам сейчас покажется...".

Напомним, что певица MamaRika, которая недавно стала мамой, рассказала об отношениях со свекровью: "Мы еще ни разу..."

A еще Politeka сообщала, что MamaRika, которая недавно стала мамой, обратилась к украинцам за советом: "Как с этим жить дальше?".