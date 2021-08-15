Українська співачка MamaRika розповіла, як пройшли її пологи

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram молода матуся активно ділиться з шанувальниками історією вагітності та пологів. Цього разу вона розповіла, як пережила кесарів розтин.

"Уявіть моє здивування, коли я пережила цей досвід зовсім з іншого боку і іншими почуттями. Вже в той же вечір після процедури я спокійно ходила по палаті, а на наступний день взяла сина на руки, і відмовилася від знеболювання", - розповіла артистка.

За її словами, під час наркозу вона чіплялася до анестезіолога з фразами «навіщо я брала чоловіка в пологовий будинок?».

"Звичайно, вам зараз здасться, шо я там взагалі як бабочка пурхала, але знаєте, коли готуєшся до найгіршого, а в результаті все виходить навпаки- то хочеться із вами цим ділитися", - зазначила зірка.

У коментарях молоду сім'ю підтримали компліментами.

"Сонечка ви. Будьте здоровенькі", «Ідеальні», «наші бубочки», "приємно читати, коли жінка згадує пологи з позитивом, а не зі сльозами", - пишуть користувачі Мережі.

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