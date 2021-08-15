Украинская певица MamaRika рассказала, как прошли ее роды

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая мамочка активно делится с поклонниками историей беременности и родов. В этот раз она рассказала, как пережила кесарево сечение.

«Представьте мое удивление, когда я пережила этот опыт совсем с другой стороны и другими чувствами. Уже в тот же вечер после процедуры я спокойно ходила по палате, а на следующий день взяла сына на руки, и отказалась от обезболивания», - рассказала артистка.

По ее словам, во время наркоза она приставала к анестезиологу с фразами «зачем я брала мужа в роддом?».

«Конечно, вам сейчас покажется, что я там вообще как бабочка порхала, но знаете, когда готовишься к худшему, а в результате все получается наоборот - то хочется с вами этим делиться», - отметила звезда.

В комментариях молодую семью поддержали комплиментами.

«Солнышки вы. Будьте здоровенькие», «Идеальные», «Наши бубочки», «Приятно читать, когда женщина вспоминает роды с позитивом, а не со слезами», - пишут пользователи сети.

Напомним, что молодая мамочка MamaRika обратилась к украинцам за советом: "Как с этим жить дальше?".

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