А соседями Григория Решетника оказались экс-"Холостяк" Макс Михайлюк со своей возлюбленной и четырехмесячной дочкой

Так, в своем новом посте в Инстаграм 31-летняя Кристина Решетник, жена ведущего проектов "Холостяк" и "Холостячка", похвасталась дорогим райончиком, где они с Гришей и тремя сыновьями облюбовали себе квартиру, передает Politeka.net.

На фото девушка позировала со старшими мальчиками и самым младшим, который еще в коляске, на фоне высоток с зеркальными окнами, "прилизанных" газонов и дорожек с идеальной брусчаткой. Оказывается, семья обитает в ЖК "Новопечерские Липки", где в основном предлагается комфортабельное жилье бизнес-класса.

"У нас «на районе» 😆 Признавайтесь, кто наши соседи?", - спросила девушка в подписи.

Тут же в комментариях отозвалась Даша Хлистун, модель и жена Макса Михайлюка, "Холостяка 10".

"МЫ!!!❤️ - урааа! Соседи 😍"

Другие пользователи также кинулись обсуждать увиденное. Некоторые подметили, что семья Решетника раньше жила в другом месте, а это, видимо, переехали:

"Круто... вы переехали, наверное ближе к школе"

"А вы ж вроде в парковом местечке жили☝🏼"

"Хороший райончик 🤩"

"У меня вопрос: где и кем вы работаете?"

"Там все самые богатые живут, в Новопечерских Липках)"

Напомним, Григорий Решетник станет новым ведущим проекта «Україна має талант»

Как сообщала Politeka, жена Решетника показала, ради чего оставила дома младшего сына: «вознаграждение».

Также Politeka писала, что жена Решетника с младенцем вызвала умиление: "Следующая девочка".