А соседями Григория Решетника оказались экс-"Холостяк" Макс Михайлюк со своей возлюбленной и четырехмесячной дочкой
Так, в своем новом посте в Инстаграм 31-летняя Кристина Решетник, жена ведущего проектов "Холостяк" и "Холостячка", похвасталась дорогим райончиком, где они с Гришей и тремя сыновьями облюбовали себе квартиру, передает Politeka.net.
На фото девушка позировала со старшими мальчиками и самым младшим, который еще в коляске, на фоне высоток с зеркальными окнами, "прилизанных" газонов и дорожек с идеальной брусчаткой. Оказывается, семья обитает в ЖК "Новопечерские Липки", где в основном предлагается комфортабельное жилье бизнес-класса.
"У нас «на районе» 😆 Признавайтесь, кто наши соседи?", - спросила девушка в подписи.
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Тут же в комментариях отозвалась Даша Хлистун, модель и жена Макса Михайлюка, "Холостяка 10".
"МЫ!!!❤️ - урааа! Соседи 😍"
Другие пользователи также кинулись обсуждать увиденное. Некоторые подметили, что семья Решетника раньше жила в другом месте, а это, видимо, переехали:
"Круто... вы переехали, наверное ближе к школе"
"А вы ж вроде в парковом местечке жили☝🏼"
"Хороший райончик 🤩"
"У меня вопрос: где и кем вы работаете?"
"Там все самые богатые живут, в Новопечерских Липках)"
Напомним, Григорий Решетник станет новым ведущим проекта «Україна має талант»
Как сообщала Politeka, жена Решетника показала, ради чего оставила дома младшего сына: «вознаграждение».
Также Politeka писала, что жена Решетника с младенцем вызвала умиление: "Следующая девочка".