Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник показал своего сына и поздравил украинцев с Днём Независимости

Как передает Politeka.net, Григорий Решетник является известным украинским телеведущим. Он прославился благодаря своей работе в проектах "Холостяк" и "Холостячка". Также, недавно он объявил о том, что теперь является ведущим шоу "Україна має талант". Григорий уже более 10 лет в браке с женой Кристиной. Их пара является примером в украинском шоу-бизнесе. Григорий активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

Так, на этот раз на странице телеведущего появилось новое фото. Как известно, у Григория и его жены уже трое детей - Иван, Дмитрий и Александр, которому сейчас 8 месяцев. Телеведущий держит младенца на руках. Мужчина и его сын в национальном атрибуте - украинских сорочках.

"С Днем Независимости, родная! Мира, любви и счастья всем. Ваш Гриша", поздравил телеведущий.

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