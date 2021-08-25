Известный танцор Евгений Кот поделился кадрами с съемок в его уютном доме

Как сообщает Politeka.net, известный украинский хореограф, победитель "Танців з зірками" Женя Кот, который недавно стал звездным судьей шоу "Україна має талант", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист поделился в сторис кадрами со съемок в его собственном доме.

Похоже, телеканал СТБ снимал видео о жизни и семье хореографа, так что съемочная группа пришла к нему домой. На кадрах можно увидеть не только уютный интерьер особняка Жени, но и его жену, а также домашнюю живность – собаку Эйву и пушистых котиков.

"Сегодня к нам в гости пришла съемочная группа телеканала СТБ. Съемочная группа была в шоке от размеров Эйвы и все двигались очень осторожно. А Котики были в шоке от количества людей", - подписал свои сторис Кот.

На кадрах, которые показал хореограф, можно заметить, что у него на веранде есть турник, а сама территория вокруг дома очень красивая и ухоженная. Внутри дом выглядит очень эффектно и современно, на стене висит подсвеченная карта мира, в вазах стоят живые цветы, в комнате есть большой телевизор и уютная светлая мебель.

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