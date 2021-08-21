Ведущая Маша Ефросинина удивила эмоциональным постом, поделившись важным моментом в своей жизни

Семилетней сын Ефросининой попрощался с детским садом и готовится стать первоклассником. 42-летняя телезвезда не сдержала слез, задумавшись о том, как быстро летит время. В своем новом посте в Инстаграм Маша показала кадры с выпускного в детсаду, на которых предстали ее подросший сын Александр и муж Тимур Хромаев, передает Politeka.net.

"Казалось, этот день никогда не наступит… Нашему парню осталось чуть больше недели до первого класса. Я переживаю очень. Как адаптируется, как коллектив, как будет кушать, как вообще воспримет новую жизнь?.. Вообще, эти годы в садике пролетели легко и безмятежно, только на утренниках у меня слёзы по локтям текли от умиления... Готовлю носовые платки на 1-ое сентября. А ведь казалось, этот день никогда не наступит…", - поделилась Ефросинина.

Первой в комментариях подругу поддержала супруга Дмитрия Монатика Ирина Демичева, у которой подрастают двое сыновей: "С таким трогательным этапом и переходом в ещё более эмоциональный период жизни❤️❤️❤️ испытываю идентичные переживания и радости❤️❤️".

Другие присоединились к обсуждению:

"Ура! Наш Санек любимый❤️"

"Как летит время!!!! Кажется, ещё только вчера он появился на свет, а тут уже 1 класс! Держись, подруга! Санек справится 💪👍❤️"

"Серьёзный Александр! Успехов вам всем!❣️"

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