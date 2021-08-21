Конфликт популярной телеведущей Леси Никитюк и украинского блогера Алексея Друнева набирает обороты

Как пишет Politeka.net, 35-летний телеведущий и блогер Алексей Дурнев стал активно развиваться на платформе You Tube, куда записывает разные видео. В одном из таких роликов Дурнев резко высказался о росте популярной телеведущей Леси Никитюк.

"Метр восемьдесят три. Извините, но это только на железной дороге работать. Ну красивые женщины – они же все невысокие", - сказал Дурнев.

Леся Никитюк не стала молчать, записала юмористическое видео, где переоделась в проводницу, и передала привет своим "коллегам" – Маши Ефросининой и Оли Поляковой, которые также очень высокие (180 см обе). Также Никитюк прошлась и по Дурневу.

"Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно: ты со своим ростом видел только пилотку проводницы!",- резко сказала Леся.

В комментариях телеведущую поддержали многие украинские звезды, в том числе и Маша Ефросинина, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая и Валерия Товстолес из "Женского квартала".

"Любовь любовь ❤️❤️❤️❤️", - написала Зарицкая.

"Ах ты ж ёптить, так все еще хуже с человеком, дело в росте, оказывается!", - не сдержалась Ефросинина.

"😂😂😂 Леся, ты прекрасна", - сделала комплимент Толстолес.

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