Український блогер Олексій Дурнєв пожартував над Лесею Нікітюк через зріст, але красуня не стала мовчати
Як пише Politeka.net, Дурнєв став популярним телеведучим, актором і продюсером. Олексій не обходить стороною і інтернет, випускаючи на Ютуб свої блог-програми. (Щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).
Цього разу Дурнєв вирішив" пройтися " по Лесі Нікітюк:
"Метр вісімдесят три. Вибачте, але це тільки на залізниці працювати. Ну красиві жінки - ж все невисокі".
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Нікітюк записала два ролики, посміявшись над цим.
"Здоров'я бажаю. Провідниця Леся Іванівна Нікітюк, поїзд 1340 Київ-Лисичанськ. Проходимо постелі міняємо. З дитинства змушена працювати на залізниці, бо зростом вище метр вісімдесят і відповідно негарна. Але радує, що я тут не одна. Зі мною мої подруги-колеги, від слова колія, передаю їм Привіт: Маша Єфросиніна-12 - й вагон, Катя Осадча-16 - й вагон, Оля Полякова сьогодні не на зміні, передаю привіт", - сказала Леся у формі провідниці.
"Дорогі друзі, я думала ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, якому не з руки ображати людей через вагу, зріст , кольору шкіри!
Але серед нас, на жаль, є людина, яка в своїх відео не називає моє ім'я, закриває моє обличчя... але зараз він перейшов всі межі..
Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло:
⁃ ти зі своїм зростом бачив тільки пілотку провідниці!",- написала Леся.
"Любов, любов", - відповіла солістка Kazka Олександра Зарицька.
Фанати поставили 3 тисячі лайків за вісім хвилин і написали коментарі:
"Любов, любов", "гідна відповідь"," як же я раніше любила цю програму"," Ахаха, пілотку провідниці", " мене теж зачепило ... Він говорив Як можуть високі дівчата бути красивими, тому що всі низькі лише красиві. Ну якесь мислення. Аполлон блін. У мене зріст 175, і в школі були образи які я до сих пір пам'ятаю, хоча мій зріст ні в чому ніколи мені не заважав. Дати б йому в лобешнік ...".
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