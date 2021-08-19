Український блогер Олексій Дурнєв пожартував над Лесею Нікітюк через зріст, але красуня не стала мовчати

Як пише Politeka.net, Дурнєв став популярним телеведучим, актором і продюсером. Олексій не обходить стороною і інтернет, випускаючи на Ютуб свої блог-програми. (Щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

Цього разу Дурнєв вирішив" пройтися " по Лесі Нікітюк:

"Метр вісімдесят три. Вибачте, але це тільки на залізниці працювати. Ну красиві жінки - ж все невисокі".

Нікітюк записала два ролики, посміявшись над цим.

"Здоров'я бажаю. Провідниця Леся Іванівна Нікітюк, поїзд 1340 Київ-Лисичанськ. Проходимо постелі міняємо. З дитинства змушена працювати на залізниці, бо зростом вище метр вісімдесят і відповідно негарна. Але радує, що я тут не одна. Зі мною мої подруги-колеги, від слова колія, передаю їм Привіт: Маша Єфросиніна-12 - й вагон, Катя Осадча-16 - й вагон, Оля Полякова сьогодні не на зміні, передаю привіт", - сказала Леся у формі провідниці.

"Дорогі друзі, я думала ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, якому не з руки ображати людей через вагу, зріст , кольору шкіри!

Але серед нас, на жаль, є людина, яка в своїх відео не називає моє ім'я, закриває моє обличчя... але зараз він перейшов всі межі..

Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло:

⁃ ти зі своїм зростом бачив тільки пілотку провідниці!",- написала Леся.

"Любов, любов", - відповіла солістка Kazka Олександра Зарицька.

Фанати поставили 3 тисячі лайків за вісім хвилин і написали коментарі:

"Любов, любов", "гідна відповідь"," як же я раніше любила цю програму"," Ахаха, пілотку провідниці", " мене теж зачепило ... Він говорив Як можуть високі дівчата бути красивими, тому що всі низькі лише красиві. Ну якесь мислення. Аполлон блін. У мене зріст 175, і в школі були образи які я до сих пір пам'ятаю, хоча мій зріст ні в чому ніколи мені не заважав. Дати б йому в лобешнік ...".

Нагадаємо, Нікітюк в обіймах близької людини засвітила каблучку з каменем на безіменному пальці

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк в синьому топіку похвалилася несподіваним перетворенням з короткою зачіскою

Також Politeka писала, що Нікітюк зібралася на "Україна має талант", Притула не витримав



