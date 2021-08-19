Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала красиву каблучку, яку загадково одягнула на безіменний палець

Як пише Politeka.net, нещодавно популярна телеведуча, яка запам’яталася українцям як ведуча шоу "Хто зверху?" разом із Сергієм Притулою, повернулася із відпочинку на португальському острові Мадейра. У своєму Instagram Нікітюк розповіла, що перед поверненням у Київ, заїхала до батьків у Хмельницький, де, ймовірно, залишила свого домашнього улюбленця – пса Рафіка.

У stories телеведуча показала шанувальникам зворушливе прощання із мамою та мимохіть засвітила масивну каблучку із величезним камінцем на безіменному пальці.

"Мамочка, буду дуже скучати за тобою. Хвилинка любові до мами", - каже Нікітітюк.

Пізніше Леся сказала, що вони з Рафіком вирушили на Київ та розповіла, що дорога була надзвичайно довгою, адже скрізь ремонтували покриття.

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