Переможець 11 сезону "Голосу країни" Сергій Лазановський продовжує активно розвивати свою кар'єру і заводити корисні знайомства серед зірок

Як передає Politeka.net, в Instagram у молодого артиста з'явився знімок з відомою українською співачкою Наталкою Карпою. Хлопець приобняв красуню, а та в свою чергу широко посміхнулася.

"Кажуть, що посмішка - це душа людини. А ви тільки погляньте на посмішку @natalkakarpa. Спілкувалися не багато, але сподіваюся час ще буде. P. S. Вона свій день народження провела на сцені @ukrsongproject", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу відгуків.

"Який задоволений", "Яка у тебе чудова компанія", «ти вже з усіма зірками подружився», "як тут її образ схожий з Меган Маркл", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що раніше Лазановський вже встиг засвітитися в компанії Маші Єфросиніної, Насті Каменських і Сергія Бабкіна. Також він публічно фліртував з Лесею Нікітюк і зізнавався їй у коханні.

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