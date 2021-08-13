Сергій Лазановський, який став переможцем 11 сезону "Голосу країни" разом з Надею Дорофеєвою, поділився радісною звісткою

Як пише Politeka.net, 26-річний Сергій Лазановський родом із села Попельники, що в Снятинському районі Івано-Франківської області. Хлопець прославився завдяки перемозі на 11 сезоні шоу "Голос країни", Лазановський був у команді співачки Наді Дорофеєвої.

Так, хлопець часто ділиться з численними шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram. Цього разу співак вирішив поділитися радісною звісткою про поповнення в родині. Виявилося, що у старшого брата Сергія Романа народився другий син, а переможець "Голосу" прийшов на виписку до пологового будинку, щоб привітати брата з дружиною.

"Наймолодший Лазановський відправився додому❤️ Каже @romanlazanovski і @natalialazanovska, що він багато голосить🥰 певно буде ще один артист🙈", - пише Лазановський.

До того ж, співак розповів, що поки чекав на появу племінника, то з пологового виписали ще чотири дівчинки.

"Поки чекав на їхню виписку, то вже за невістку домовився🙈 певно буде султан, бо за моєї присутності виписали 4 дівчинки і нашого красеня🥰", - жартує співак.

У коментарях до посту шанувальники Сергія Лазановського привітали його із народженням племінника та побажали малюку здоров’я.

Рaніше Politeka писaлa, що Тіна Кароль несподівано зацікавилася переможцем "Голосу країни": "Молода кров".

Нaгaдaємо, що Лазановський показав жінку, завдяки якій пробився на "Голос країни": "Спасибі...".

A ще Politeka повідомлялa, що переможець "Голосу країни" Лазановський засвітив романтичне побачення: "Ура, 8 числа у нас...».