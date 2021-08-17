Победитель 11 сезона "Голоса страны" Сергей Лазановский продолжает активно развивать свою карьеру и заводить полезные знакомства среди звезд

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у молодого артиста появился снимок с известной украинской певицей Наталкой Карпой. Парень приобнял красотку, а та в свою очередь широко улыбнулась.

«Говорят, что улыбка - это душа человека. А вы только взгляните на улыбку @natalkakarpa. Общались не много, но надеюсь время еще будет. P.S. Она свой день рождения провела на сцене @ukrsongproject», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу отзывов.

«Какой довольный», «Какая у тебя замечательная компания», «Ты уже со всеми звездами подружился», «Как тут ее образ схож с Меган Маркл», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Лазановский уже успел засветиться в компании Маши Ефросининой, Насти Каменских и Сергея Бабкина. Также он публично флиртовал с Лесей Никитюк и признавался ей в любви.

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