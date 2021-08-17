Победитель 11 сезона "Голоса страны" Сергей Лазановский продолжает активно развивать свою карьеру и заводить полезные знакомства среди звезд
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у молодого артиста появился снимок с известной украинской певицей Наталкой Карпой. Парень приобнял красотку, а та в свою очередь широко улыбнулась.
«Говорят, что улыбка - это душа человека. А вы только взгляните на улыбку @natalkakarpa. Общались не много, но надеюсь время еще будет. P.S. Она свой день рождения провела на сцене @ukrsongproject», - подписал фото артист.
В комментариях ему оставили массу отзывов.
«Какой довольный», «Какая у тебя замечательная компания», «Ты уже со всеми звездами подружился», «Как тут ее образ схож с Меган Маркл», - пишут пользователи сети.
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Эпидемия с новой силой накрыла 16 областей: ситуация критическая
Лорак в Одессе вышла на сцену в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что тебя не пригласили"
Погода резко испортится, Украину накроют ливни с грозами: «Чрезвычайный уровень опасности»
Ксению Мишину после разрыва с Эллертом засекли в компании известного нардепа-холостяка: фото уже в сети
Отметим, что ранее Лазановский уже успел засветиться в компании Маши Ефросининой, Насти Каменских и Сергея Бабкина. Также он публично флиртовал с Лесей Никитюк и признавался ей в любви.
Напомним, что Сергей Лазановский сообщил о пополнении в семье: "Будет еще один...".
Как сообщала Politeka, Лазановский признался, как Сергей Бабкин повлиял на его жизнь: "Однажды...".
Также Politeka писала, что Ефросинину застукали в объятиях Лазановского: «Какой же ты…».