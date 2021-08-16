Відомий український співак Сергій Бабкін зустрівся зі своїм колегою, який переміг на шоу "Голос країни"

Українські виконавці, серед яких опинилися Сергій Бабкін та Сергій Лазановський, зібралися у Львові концерті "Українська Пісня", пише Politeka.net.

Зазначені артисти вирішили сфотографуватися на пам'ять. Переможець на шоу "Голос країни" Лазановський поділився відповідним кадром в мережі.

Бабкін обійняв колегу за плечі і обидва посміхнулися.

""Одного разу у Львові на @ukrsongproject ❤️ зустрілися собі два Сергія💪 🏻 радий був побачити людину, яка відіграла чималу роль у здійсненні моєї мрії ❤️ • дякую, @babkin_official, за тепло, яке завжди від вас ллється рікою🥰", - написав лазановський.

За вісім годин пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

"Крутяк🔥", "Супер🔥🔥", "кращі 😍😍😍", "Неймовірні ❤️🙌", "Два покоління красенів 😍😍😍😍", "Ваууу🔥", "Вау супер🔥", "Супер обидва артиста від Бога❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", "Ви круті !!! Спасибі за щирість і надзвичайну атмосферу 🔥", "це був неймовірний день😍 🔥", "вау з Сергієм Бабкіним", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, переможцю "Голосу країни" Лазановському не дають проходу, ломляться навіть через балкон

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