Известный музыкант Сергей Бабкин поделился откровенным фото

Как передает Politeka.net, Сергей Бабкин популярный украинский исполнитель, который прославился своим участием в группе "5'Nizza". Как известно, недавно в сети разрозился скандал, в котором Сергея обвинили в изменах. На интервью артист признался, что за время брака изменял своей жене. Снежана Бабкина заявила, что уже простила мужа и сейчас у них счастливый брак.

Сергей часто радует поклонников новыми публикациями в социальных сетях. На этот раз он поделился новым откровенным снимком в Инстаграм. Артист находится в квартире, а именно только вышел из ванной комнаты. На нем ничего нет, кроме полотенца.

"Утренними глазами жены", пишет исполнитель.

Под публикацией набролось немного комменатриев с комплиментами и около 1700 лайков за небольшое время. И также в комментариях поклонники Сергея припомнили ему предыдущий скандал.

Напомним, "Брутальный мачо": Бабкин кардинально сменил имидж, как он выглядит

Также, Сергей Бабкин поплатился за новые откровения об изменах жене: "Это не жизнь..."

Ранее сообщалось, Бабкин после скандала с изменами озадачил выходкой на отдыхе в одних трусах: "Плевать, что скажут посторонние!"



