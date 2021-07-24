Популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился новой фотографией из Одессы
Как пишет Politeka.net, лидер известной харьковской группы "5'nizza" Сергей Бабкин активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится с поклонниками интересным контентом. Известно, что исполнитель сейчас в Одессе готовится к концерту на Морском вокзале.
Так, на этот раз певец опубликовал фотографию из гостиничного номера в Одессе, на которой примерил образ брутального мачо. Мужчина сидит на роскошном кресле в желтой футболке и летних брюках с геометрическим принтом. Образ Бабкин дополнил желтой шляпой и очками.
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"Одесса! - Мы приехали! Играем вечером на Морвокзале, друзья! Сегодня 5nizza, вы знали? Перекличку делать не буду. Просто знаю, что все наши обязательно будут!",- подписал фотографию Бабкин.
Фанаты оценили публикацию и пообещали кумиру, что обязательно придут на концерт.
"Конечно будем", "до встречи", - пишут фаны.
Ранее Politeka писала, что жена Бабкина в купальнике засветила свои развлечения и заставила завидовать: "Снежана, какая же вы...".
Напомним, что Сергей Бабкин поплатился за новые откровения об изменах жене: "Это не жизнь...".
А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина в распахнутом халатике показала, как релаксирует в отпуске: "Завидуйте молча".