Популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин поделился новой фотографией из Одессы

Как пишет Politeka.net, лидер известной харьковской группы "5'nizza" Сергей Бабкин активно ведет свой мини-блог в Instagram, где делится с поклонниками интересным контентом. Известно, что исполнитель сейчас в Одессе готовится к концерту на Морском вокзале.

Так, на этот раз певец опубликовал фотографию из гостиничного номера в Одессе, на которой примерил образ брутального мачо. Мужчина сидит на роскошном кресле в желтой футболке и летних брюках с геометрическим принтом. Образ Бабкин дополнил желтой шляпой и очками.

"Одесса! - Мы приехали! Играем вечером на Морвокзале, друзья! Сегодня 5nizza, вы знали? Перекличку делать не буду. Просто знаю, что все наши обязательно будут!",- подписал фотографию Бабкин.

Фанаты оценили публикацию и пообещали кумиру, что обязательно придут на концерт.

"Конечно будем", "до встречи", - пишут фаны.

Ранее Politeka писала, что жена Бабкина в купальнике засветила свои развлечения и заставила завидовать: "Снежана, какая же вы...".

Напомним, что Сергей Бабкин поплатился за новые откровения об изменах жене: "Это не жизнь...".

А еще Politeka сообщала, что жена Бабкина в распахнутом халатике показала, как релаксирует в отпуске: "Завидуйте молча".