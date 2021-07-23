Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана виклала в мережу чарівне фото і поділилася своїм особистим досвідом

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка і дружина виконавця Сергія Бабкіна Сніжана часто радує шанувальників яскравими фото в своєму Instagram. Так, цього разу красуня виклала у своєму мікроблозі чарівний знімок, а в підписі до нього розповіла про свою медитацію і надихнула українок медитувати.

На новому фото Сніжана позує в цікавій локації і незвичайному образі. На ній вишукане біле вбрання з мереживною блузою і чорним поясом, який вона доповнила намистом і капелюхом. Волосся дівчини акуратно укладені, а на її обличчі яскравий макіяж і серйозний вираз.

У підписі до фото Бабкіна розповіла про свою медитації, а шанувальники тут же почали коментувати публікацію, залишаючи слова подяки. "Текст до мурашок. І велика Вам вдячність за цю дуже потужну медитацію. Бажаю кожному почути це!", "Дуже сподобалася", "Дякую", "Супер! Дуже класно!", "Дуже потрібна така медитація", "Дуже сильно", "Ви так правильно і просто написали про головне!",- пишуть користувачі.

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