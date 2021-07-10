Снежана Бабкина, менеджер и жена музыканта Сергея Бабкина, удивила призывом

36-летняя мама троих детей (двое из которых от Сергея) в последнее время увлекается духовными практиками, более того, проводит мастер-классы. Снежана рассказывает и учит своих поклонников, как "получить энергию и ресурс для активной, яркой, счастливой жизни, полной любви к себе и миру".

Бабкина посвятила этому очередной пост у себя в Инстаграм, сделав анонс марафона, передает Politeka.net.

"Мои любимые! ☀️ Мы проведем вместе прекрасные 2 недели — 2 недели волшебного пути к осознанности, любви к себе, гармонии, чудесному преображению! 💫 Если вы не успели присоединиться к нашей Sнежной семье, но очень хотите — есть последний шанс это сделать!", - говорится в сообщении.

Жена музыканта сопроводила пост ярким портретным фото, на котором позировала в легкой блузе кремового оттенка и в стильной шляпке ей в тон.

Видимо, практики и медиатции, которыми увлекается Снежана, действительно имеют эффект. Недавно ее супруг признался на всю страну в многочисленных изменах. Бабкин рассказал, как встречался с барышнями легкого поведения за спиной у жены. Снежана, комментируя откровения супруга, сообщила, что уже простила его и сейчас в их семье все хорошо.

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