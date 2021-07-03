Известная украинская актриса театра и кино Снежана Бабкина, жена Сергея Бабкина, похвасталась райским отдыхом

Как пишет Politeka.net, новыми кадрами женщина поделилась на своей странице в Инстаграм.

На видео Снежана Бабкина в черном купальнике плавает в бассейне на фоне захватывающего горного пейзажа.

«Сегодня мы оказались в Волшебном месте! Отель невероятной красоты на берегу озера Комо. Оставлю это видео здесь, вместо монетки, чтоб вернуться😉 p.s. Мой вздох в конце о многом говорит», - подписала кадры Снежана.

Фолловеры Бабкиной были в восторге от увиденного.

«Какая красотища», «В этом видео все прекрасно», «Идеально», «Самое настоящее волшебство», «Снежана, какая же Вы грациозная», «Как красиво ты это сделала! В этом видео прекрасно все», - пишут в комментариях.

Напомним, Сергей Бабкин поплатился за новые откровения об изменах жене: "Это не жизнь..."

Как сообщала Politeka, Бабкин после скандала с изменами озадачил выходкой на отдыхе в одних трусах: "Плевать, что скажут посторонние!"

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