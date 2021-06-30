Певец Сергей Бабкин уже давно рассказал о многочисленных изменах жене, но эта тема до сих пор будоражит общественность

Артист в своих интервью признавался, что изменил супруге, Снежане, более чем со 100 женщинами, сообщает Politeka.net. Этим признанием певец вызвал бурю негатива в свою сторону.

В недавнем интервью в программе "Світське Життя" телеведущая Катя Осадчая снова затронула тему измен певца. Как оказалось, Бабкин пользовался услугами женщин по вызову, платив за это от 50 до 500 долларов.

Подробности вызвали новые негодования в Сети, и Сергей Бабкин "поплатился" за свои "грязные" откровения, получив словесное "наказание".

"Зачем нам всем это знать? Уймитесь с вашим развратом", "Жесть!!! И после всего этого она с ним, рожает ему детей!!!!!😮😮", "Иногда лучше жевать чем говорить 😂", "Все больше и больше, обесценивание брака и женщин. Жаль, что это публичные личности, которые считают, что это норма и дают пример молодым и зеленым", "Где он сколько денег брал на баб по вызову??? Ой, болтун так вот","Фууууу ... еще больше противные стали "," Лучше бы промолчал, нашел чем хвастаться 😢", " А сейчас она везде с ним, чтобы он не дал слабину, но для женщины это постоянный стресс, знать, что в любой момент он тебя опять предаст...это не жизнь, это стресс постоянный", - написали пользователи сети.

Отметим, в том же сюжете говорилось, что артист изменял первые три года брака со Снежаной, а причиной таких поступков Сергей Бабкин считает прошлые привычки.

Напомним, Сергей Бабкин без стыда рассказал Осадчей, с кем изменял жене

Как сообщала Politeka, что Бабкин потряс новыми откровениями об изменах жене

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