Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в соцсети кадры со своим отцом

Как сообщает Politeka.net, супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина и его концертный директор Снежана часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно женщина откровенно рассказала об изменах мужа, а теперь сама появилась в компании импозантного мужчины. Правда, этот мужчина оказался ее отцом, которого она не видела четыре года.

В своих Instagram-сторис Снежана опубликовала забавное видео из автомобиля, на котором показала себя и отца, который сидит сзади на пассажирском месте.

"Вы не поверите, кто сзади, сзади меня сидит. И это не Веселина, как обычно", - говорит Снежана в камеру и показывает своего отца, который сидит сзади.

"Папа! Мы не виделись 4 года!", - подписала сторис Бабкина.

Напомним, Жена Бабкина после скандальных откровений мужа об изменах снова обратилась к украинкам: подробности и фото

Как сообщала Politeka, Жена Бабкина в распахнутом халатике показала, как релаксирует в отпуске: "Завидуйте молча".

Также Politeka писала, что Жена Бабкина в купальнике засветила свои развлечения и заставила завидовать: «Снежана, какая же Вы…».